Internacional Progressista lança manifesto pela Venezuela

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Nathália Urban - A Internacional Progressista, iniciativa que conta com mais de 40 políticos e intelectuais de todos os continentes como Noam Chomsky, Yanis Varoufakis e Fernando Haddad, entre outros, lança nesta quinta-feira (30) um pedido ao banco português Novo Banco para que eles liberem parte dos fundos retidos do governo venezuelano para a Organização Pan-Americana da Saúde e assim o governo de Nicolás Maduro possa pagar por vacinas e medicamentos para o povo venezuelano.

O dinheiro pertence ao Bandes, banco venezuelano de desenvolvimento econômico e social.

Diferente da situação com o dinheiro na Inglaterra e nos Estados Unidos, o governo português reconhece publicamente a legitimidade do governo venezuelano do presidente Maduro.

PUBLICIDADE

Com o dinheiro, o governo venezuelano pretende comprar vacinas contra difteria, poliomielite, tétano, febre amarela, além de seringas e outros materiais médicos.

Você pode ler a carta completa assinada por eurodeputados e parlamentares irlandeses aqui:

Caro Sr. Ramalho,

PUBLICIDADE

Estamos escrevendo a você para pedir ao Novo Banco que execute a transferência de uma parte modesta dos ativos agora tecnicamente descongelados pertencentes ao Bandes, o banco venezuelano de desenvolvimento econômico e social, para que possam ser transferidos diretamente para a Organização Pan-Americana de Saúde, com sede no Brasil para pagar vacinas e medicamentos para bebês na Venezuela.

O Bandes informou-nos que apresentou este pedido ao Novo Banco no dia 22 de julho e ainda não obteve resposta. Neste momento, não há obstáculo judicial ou extra-judicial que impeça um banco português de fazer uma transferência dos fundos próprios do Bandes em reais diretamente para uma conta bancária brasileira a fim de pagar por suprimentos humanitários para crianças.

Quase 2 bilhões de dólares (em várias moedas, mas uma grande quantia em euros) foram retidos pelo Novo Banco ilegalmente desde o final de 2017. As contas foram temporariamente bloqueadas devido a alegações infundadas contra o governo venezuelano, mas os promotores portugueses recentemente desbloquearam muitas das contas - a única condição é que todas as transferências estejam agora sujeitas a autorização judicial prévia de juízes sediados em Lisboa.

PUBLICIDADE

O governo português reconhece explícita e publicamente o governo venezuelano do presidente Maduro. Além disso, as medidas coercitivas unilaterais dos EUA contra o governo da Venezuela não se aplicam à UE ou a Portugal - o Ministério dos Negócios Estrangeiros português confirmou-o especificamente em nota verbal à Embaixada da Venezuela em Lisboa.

Permitir que a ajuda humanitária chegue à Venezuela sempre foi acordado pela comunidade internacional, mesmo o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC) incluiu essa exceção em suas sanções unilaterais desde o início. O pagamento por essa ajuda também é necessário e, no mês passado, a própria OFAC emitiu uma licença para permitir que bancos, incluindo alguns bancos do governo venezuelano sancionados, processem pagamentos por vacinas de Covid-19. No entanto, os bancos europeus continuam a obedecer excessivamente, apesar de todos esses esforços para esclarecer que a ajuda humanitária é perfeitamente permissível e até desejável.

O Bandes, um banco de desenvolvimento estatal também responsável pela realização de pagamentos internacionais, tem um montante de dinheiro extremamente significativo, principalmente em euros, bloqueado no Novo Banco. Sua conta foi desbloqueada recentemente e os pagamentos estão sujeitos a este processo de aprovação prévia por um

PUBLICIDADE

juiz.

Embora entendamos que o governo venezuelano discorda - como qualquer outra entidade soberana faria - de qualquer restrição colocada ao seu direito soberano de dispor livremente de seus bens, no espírito do pragmatismo e para ajudar sua população - em particular seus mais vulneráveis ​​- ele solicitou que o Bandes faça um pedido ao banco português Novo Banco para pagar uma modesta quantia à Organização Pan-Americana de Saúde por vacinas e medicamentos para crianças Esperamos que tanto o Novo Banco como o juiz supervisor compreendam a urgência. A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) concordou em levar o pagamento em sua conta no Brasil em reais para evitar transferências em dólares que seriam bloqueadas automaticamente. Não há absolutamente nenhum risco de que os fundos sejam usados ​​para qualquer outro propósito. Eles estariam totalmente sob o controle da OPAS.

Mais uma vez, nós, os signatários, o exortamos a agir de acordo com o direito internacional nesta questão de extrema urgência e liberar os fundos pertencentes ao banco de desenvolvimento venezuelano que o Novo Banco tem em suas contas internas para salvar a saúde e a vida das crianças venezuelanas .

Atenciosamente,

Mick Wallace MEP

Clare Daly MEP

Fábio Massimo Castaldo MEP

Pernando BARRENA' MEP

Manu Pineda MEP

Chris McManus MEP

Oezlem DEMIREL MEP

Joäo Pimenta Lopes MEP Sandra Pereira MEP

Martin Buschmann MEP Tatjana Zanoka MEP

Billy Kelleher MEP

Katerina Konecna MEP

Luke Ming Flanagan MEP Antoni Comin I Oliveres MEP Ivan Vilibor Sincic MEP Ernest Urtasun MEP

Grace O' Sullivan MEP Ciaràn Cuffe MEP

Dimitrios Papadimoulis MEP Leïla Chaibi MEP

Sira Rego MEP Maximilian Krah MEP Lars Berg MEP

Willie O Dea TD

Joan Collins TD

Mary Lou McDonald TD

John Brady TD

Pearse Doherty TD

Padraig MacLochlainn TD

Louise O'Reilly TD Mairead Farrell TD

Martin Kenny TD

Eoin O'Broin TD

Rose Conway Walsh TD

Donnchadh 6 Laoghaire TD

Matt Carthy TD

Kathleen Funchion TD

Darren O'Rourke TD

Claire Kerrane TD

David Cullinane TD

Imelda Munster TD

Aengus Ô Snodaigh TD

Denise Mitchell TD

PaulineTully TD

Mark Ward TD

Pa Daly TD

Sean Crowe TD

Brian Stanley TD

Dessie Ellis TD

Pat Buckley TD

Maurice Quinlivan TD

Johnny Guirke TD

Martin Browne TD

PatriciaRyan TD

Paul Donnelly TD

Réada Cronin TD

Ruairi Ô Murchû TD

Sorca Clarke TD

Thomas GouldTD

Violet Anne Wynne TD

Chris Andrews TD

Johnny Mythen TD

Thomas Pringle TD

Maria Harkin TD

Brid Smith TD

Paul Murphy TD

'Richard Boyd Barrett TD

Gino Kenny TD

Catherine Connolly TD

Carol Nolan TD

Senador David Norris

Senadora Frances Black