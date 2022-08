Internautas postam fotos de mobilização militar da China contra visita de Pelosi a Taiwan

"China" foi um dos assuntos mais comentados no Twitter, com internautas postando imagens do que seria uma mobilização militar chinesa, em meio à visita de Nancy Pelosi a Taiwan edit

Sputnik - Em meio à eventual visita de Nancy Pelosi a Taiwan, sobem as chances de a China jogar tudo para o alto e começar conflito militar contra a ilha. Pelo menos é o que esperam internautas, que não param de postar vídeos do que seria uma mobilização chinesa.

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, pelo visto decidiu dar uma passada por Taiwan em sua turnê pela Ásia. Antes, foi anunciada a visita de Pelosi a Cingapura, Malásia, Japão e Coreia do Sul – nada de Taiwan.

Mas tudo pode ter mudado nos planos de Pelosi. O que não mudou foi a exigência da China, que não quer de jeito nenhum a autoridade norte-americana em solo taiwanês.

"China" se encontra nos assuntos mais comentados no Twitter nesta terça-feira (2), com internautas postando muitas imagens do que seria uma mobilização militar chinesa, em meio à possibilidade de desembarque de Pelosi em Taiwan. Já eram mais de 580 mil tweets com menções à China durante a publicação desta matéria.

Para que tanto equipamento bélico, China?

E mais exercícios militares.

China pode estar se reforçando a 100 quilômetros de Taiwan.

Os comboios chineses estariam dividindo as rodovias com veículos civis na província de Fujian.

Tanques em peso.

