Invasão terrestre em Rafah, na Faixa de Gaza, seria um 'massacre', alerta ONU

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O chefe de assuntos humanitários das Organização das Nações Unidas (ONU), Martin Griffiths, disse que um ataque terrestre das forças israelenses contra Rafah, cidade mais ao sul de Gaza, poderá resultar em um “massacre”, uma vez que o local se tornou um refúgio para os palestinos deslocados de outras partes do enclave devido aos bombardeios de Israel.

Segundo a revista Veja, Griffiths descreveu que Gaza já é alvo de um “ataque sem paralelo em sua intensidade, brutalidade e alcance”, e que segundo ele, as consequências de uma invasão de Rafah seriam ainda mais “catastróficas”.

continua após o anúncio

Em sua fala, Griffiths destacou que mais de um milhão de pessoas vivem “amontoadas em Rafah, encarando a morte de frente”, e que “não existe qualquer lugar seguro para onde ir”. Além disso, ele alertou que uma invasão terrestre pelas tropas israelenses “deixaria a operação humanitária já frágil à beira da morte”.

As declarações foram feitas em meio à retomada das negociações para um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, no Cairo, capital do Egito. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou nesta quarta-feira (14) para a capital egípcia.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: