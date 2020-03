Irã abre valas visíveis do espaço para enterrar vítimas do coronavírus, diz jornal

247 - Com 10 mil casos de coronavírus, o Irã estaria escavando valas visíveis do espaço para enterrar suas vítimas. A informação é do jornal Washington Post, que divulgou nesta quinta-feira (13) imagens de satélite de duas grandes trincheiras que, somadas, tinham no final de fevereiro um comprimento de 100 metros.

Ainda de acordo com o jornal, a escavação é realizada no complexo de Behesht-e Masoumeh, o maior cemitério de Qom, cidade xiita a cerca de 180 quilômetros de Teerã, onde surgiram os primeiros casos de infecção no país.