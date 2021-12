Irã acusa europeus de obstruir o diálogo nuclear

Apoie o 247

247 - As autoridades iranianas descreveram as ações dos representantes da tríade europeia (Reino Unido, França e Alemanha) como maus políticos, que resistiram às propostas de Teerã a fim de manter as negociações em torno da quesrão nuclear.

O chamado E3 se opôs aos projetos apresentados pela República Islâmica que preveem a abolição das medidas anti-iranianas e um retorno ao pacto original, informa a Prensa Latina.

Mas seus delegados perceberam agora que é melhor discuti-los no reinício das conversações. informa a Prensa Latina.

Na opinião de Teerã, estas posições atrasaram uma solução para a JCPOA, que está em crise desde a retirada ilegal dos Estados Unidos em maio de 2018 e as sanções impostas por Washington contra a nação persa.

Segundo relatórios, o governo francês é o mais resistente às posições iranianas e os analistas acreditam que, ao negociar a venda de armas com os estados da Ásia Ocidental, Paris está tentando criar uma situação artificial para atingir seus objetivos.

Em qualquer caso, o Oriente Médio como um todo aplaudiria um acordo nuclear que garantiria segurança e estabilidade e seria contraproducente para os interesses ocidentais.

E o oposto deriva das motivações da França e do Reino Unido, entre os maiores exportadores de equipamentos militares para a região.

