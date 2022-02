Irã afirma que não aceitará acordo com os EUA até o fim do bloqueio

Apoie o 247

ICL

TeleSur - O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Shamjani, afirmou que seu país não aceitará nenhum acordo que não inclua o levantamento das sanções impostas pelos Estados Unidos.

Shamjani declarou isso porque nesta terça-feira uma nova rodada de negociações ocorrerá em Viena, capital da Áustria, pertencente ao Plano de Ação Integral Conjunto (Jcpoa, na sigla em inglês).

“As tarefas dos negociadores iranianos foram definidas para continuar cuidadosamente a oitava rodada de negociações. Um acordo em que as sanções que representam pressões extremas não sejam levantadas afetará a economia do país e não pode ser a base”, destacou o funcionário persa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Pérsia, Said Jatibzade, também falou sobre o assunto na segunda-feira e ressaltou que sua parte espera que a delegação dos EUA retorne a Viena com instruções concisas sobre como cumprir suas obrigações no levantamento das sanções.

De acordo com o serviço diplomático da União Europeia (bloco que coordenará o processo), os participantes continuarão as discussões sobre a perspectiva de um possível retorno dos Estados Unidos ao Jcpoa e como garantir a implementação completa e efetiva do acordo por todas as partes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As sanções foram impostas pelos Estados Unidos ao Irã quando este último país era presidido por Donald Trump. Em 2018, com o mesmo governante no comando, Washington decide deixar o pacto unilateralmente, então agora participa indiretamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE