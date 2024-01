Irã alerta que dará resposta decisiva a qualquer tipo de ataque dos Estados Unidos

Declaração é do representante especial do país persa na ONU edit

Reuters - O enviado do Irã às Nações Unidas, Amir Saeid Iravani, alertou que Teerã responderia de forma decisiva a qualquer ataque ao seu território, aos seus interesses ou a cidadãos iranianos fora de suas fronteiras, informou a mídia estatal nesta quarta-feira (31).

A declaração de Amir Saeid Iravani foi dada um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciar que decidiu como responder a um ataque de drones por grupos iraquianos alinhados ao Irã que matou militares dos EUA na Jordânia, sem dar mais detalhes.

Vários Guardas Revolucionários Iranianos foram mortos na sequência de ataques israelenses na Síria. Cinco membros morreram em 20 de Janeiro e outros dois em 25 de Dezembro.

Na segunda-feira (29), outro ataque israelense atingiu o que a agência de notícias iraniana Tasnim descreveu como um “centro de aconselhamento militar iraniano” na Síria, matando duas pessoas, mas o enviado do Irã à Síria negou os detalhes sobre o alvo e disse que as vítimas não eram iranianas.

Em 15 de Janeiro, o Irã atacou o que diz ser um “quartel-general de espionagem” israelense na região semiautônoma do Curdistão iraquiano.

