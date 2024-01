Irã alerta que Israel busca estender a insegurança a toda a região

Presidente iraniano pediu a unidade dos povos do Oriente Médio no combate ao regime sionista edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente do Irã afirma que o duplo ataque sangrento em Kerman é uma tentativa desesperada de Israel de espalhar a insegurança por toda a região, informa o canal HispanTV.

“Os sionistas procuram desesperadamente espalhar a insegurança para outras partes da região devido à condenação global e aos protestos que enfrentam por matar brutalmente civis [palestinos] e não obter os resultados desejados [no conflito em curso em Gaza]”, disse Seyed Ebrahim Raisi na noite de quarta-feira (3), durante um telefonema com o Emir do Catar, Xeque Tamim bin Hamad Al Thani.

continua após o anúncio

O Emir do Catar transmitiu a sua forte condenação e as mais profundas condolências pelo duplo ataque ocorrido na quarta-feira no Cemitério dos Mártires de Kerman, enquanto uma grande multidão assistia à cerimôia dedicada ao quarto aniversário do assassinato do comandante persa Qasem Soleimani num bombardeio americano no Iraque. Pelo menos 103 pessoas, incluindo mulheres e crianças, perderam a vida e outras 211 ficaram feridas.

“Este ato criminoso foi perpetrado por aqueles que procuram minar a segurança do Irã, mas confiamos na unidade nacional da nação iraniana e apoiamos o seu povo”, disse Bin Hamad Al Thani, ao mesmo tempo que apelava à cooperação e consultas mais estreitas. com os países da região e a comunidade muçulmana para pôr termo aos crimes cometidos por Israel contra a nação palestina na Faixa de Gaza.

continua após o anúncio

O presidente do Irã sublinhou que nem o dinheiro nem as armas dos EUA serão capazes de sustentar Israel, uma vez que o fim deste regime é inevitável.

O chefe do governo iraniano agradeceu ao Catar pela sua solidariedade face ao trágico acontecimento, ao mesmo tempo que sublinhou que “estes atos terroristas nunca prejudicariam a determinação, a unidade nacional e o espírito resiliente” da nação iraniana.

continua após o anúncio

Da mesma forma, expressou a sua esperança de que, com a cooperação e consultas entre os países islâmicos, a máquina de guerra de Israel possa ser detida o mais rapidamente possível e a população oprimida de Gaza possa ser salva.

Os ataques sangrentos em Kerman (sul) provocaram condenação em todo o mundo. O Irã prometeu utilizar todos os mecanismos disponíveis para garantir que os autores e cúmplices do ato terrorista sejam responsabilizados.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: