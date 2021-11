Irã alerta que negociações nucleares falharão a menos que Biden forneça garantias

Apoie o 247

Reuters - As negociações para reviver o acordo nuclear do Irã de 2015 com potências mundiais vão falhar a menos que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, possa garantir que Washington não abandonará novamente o pacto, disse o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã nesta quarta-feira (03).

"O presidente dos EUA, sem autoridade, não está pronto para dar garantias. Se o status quo atual continuar, o resultado das negociações é claro", disse Ali Shamkhani em um tuíte.

O Irã deve dar uma data exata nesta semana para a retomada das negociações com as potências, marcada para o final de novembro, de acordo com o negociador nuclear iraniano, Ali Bagheri-Kani.

Em abril, o Irã e seis potências iniciaram negociações em Viena para restabelecer o acordo, que o então presidente norte-americano, Donald Trump, renunciou há três anos antes de impor novamente as sanções que prejudicaram a economia iraniana. No entanto, as negociações foram suspensas após a eleição presidencial do Irã em junho, que levou ao poder o linha dura anti-Ocidente Ebrahim Raisi.

Uma das principais divergências em Viena é sobre a exigência do Irã de que os Estados Unidos dêem garantias de que não renegarão o acordo nuclear no futuro.

Os Estados Unidos e as potências europeias pediram ao Irã que retorne às negociações, advertindo que o tempo está se esgotando à medida que o programa de enriquecimento de urânio da República Islâmica avança muito além dos limites estabelecidos pelo pacto nuclear.

