Irã alerta sobre conspiração israelense para aumentar tensão no Oriente Médio

247 - O Irã alerta que Israel está conspirando para promover mais guerra na região do Oriente Médio com ataques paralelos contra a Síria e Gaza, afirmou o pota-voz da chancelaria iraniana Naser Kanani.

“Paralelamente ao cometimento de crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Faixa de Gaza, os sionistas procuram causar tensão e promover o fomento da guerra na região da Ásia Ocidental, aumentando os seus ataques contra a integridade territorial da Síria e visando infraestruturas civis, incluindo aeroportos”. O porta-voz iraniano culpou o regime sionista pela expansão de qualquer crise na região, informou o canal iraniano Hispan TV nesta quarta-feira (10).

O regime israelense ataca frequentemente posições militares dentro da Síria, especialmente as do Movimento de Resistência Islâmica Libanesa (Hezbollah), que tem desempenhado um papel fundamental na ajuda ao Exército Sírio na sua luta contra terroristas apoiados por estrangeiros.

No seu mais recente ato de agressão contra a Síria, Israel realizou ataques aéreos no domingo contra o Aeroporto Internacional de Damasco e outros alvos perto da capital síria. Esta é a segunda agressão israelense contra o país árabe esta semana.

