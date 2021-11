Irã anuncia começo de exercícios militares em larga escala

Apoie o 247

Manobras militares são realizadas na região sul do país e representam um aviso aos inimigos que ameaçam o país

Sputnik - O Irã anunciou neste sábado (6) que suas Forças Armadas estão planejando um "exercício militar de grande escala" em áreas do estreito de Ormuz e no mar Vermelho, pouco depois de um petroleiro iraniano ter tido um confronto com um navio militar do EUA no início da semana.

Segundo o contra-almirante Habibollah Sayyari, vice-chefe do Exército iraniano para a Coordenação, citado pela agência Tasnim, foram concluídos todos os preparativos necessários e os exercícios militares conjuntos denominados Zolfaqar-1400 começam neste domingo (7).

Informa-se que o exercício inclui as Forças Terrestres do Exército, Marinha, Força Aérea e Defesa Aérea, cobrindo "uma área de mais de um milhão de quilômetros quadrados a sudeste do Irã, que se estende desde as partes orientais do estreito de Ormuz às zonas do norte do oceano Índico, até a latitude de 10 graus, e partes do mar Vermelho".

As manobras têm como objetivo facilitar a prontidão militar e a capacidade defensiva do Irã "de proteger a integridade territorial do país".

O anúncio de exercícios militares surge poucos dias depois que a mídia iraniana informou que a Marinha do país havia repelido um ataque dos EUA a um de seus petroleiros no golfo de Omã.

