Irã anuncia que aumentou o nível de enriquecimento de urânio

O presidente do Irã Hassan Rohani anunciou nesta quinta-feira (16) que o país está enriquecendo urânio a um nível mais alto do que antes da assinatura do acordo nuclear de 2015 com os países do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha. Os Estados Unidos se retiraram uniateralmente do pacto nuclear em 2018 edit

247 - "Agora estamos enriquecendo mais urânio do que antes do acordo. [...] A pressão aumentou sobre o Irã, mas continuamos avançando", afirmou o presidente Hassan Rohani, que enfatizou a redução gradativa pelo Irã dos compromissos que assumiu no âmbito do Plano de Ação Conjunto Abrangente (JCPOA), assinado em 2015.

A redução dos compromimssos iranianos com o JCPOA é uma reação à saída unilateral dos EUA do pacto em 2018 e à reimposição de sanções que paralisam a economia do país persa.

O site Russia Today informa ainda que na terça-feira (14), o Reino Unido, a França e a Alemanha - signatários do acordo nuclear de 2015 - anunciaram um aumento de pressão sobre o Irã, acusado de ter violado os termos do JCPOA.

Teerã ameaçou dar uma resposta "séria e firme" a qualquer "ação destrutiva" tomada por qualquer um dos signatários da JCPOA.