Irã anuncia que se juntará à África do Sul no processo contra 'ações genocidas' de Israel na Corte Internacional de Justiça

Irã irá apresentar à CIJ um pedido para participar como terceiro auxiliar no julgamento da África do Sul contra Israel pelo genocídio palestino em Gaza

Sputnik - O Irã apresentará à Corte Internacional de Justiça (CIJ) um pedido para participar como terceiro auxiliar no julgamento da África do Sul contra Israel - acusado de cometer genocídio contra os palestinos, disse o vice-presidente da República Islâmica para Assuntos Jurídicos, Mohamad Dehghan.

"Assim que a África do Sul apresentou a reclamação, constituímos uma comissão […] e em breve apresentaremos uma queixa contra Israel ao Tribunal Internacional de Justiça representando uma terceira denúncia", disse Dehghan aos jornalistas, citado pela agência Tasnim.

O vice-presidente acrescentou que o Irã não apresentou a sua exigência de forma independente, pois isso "significaria reconhecer Israel como um Estado".

Nos dias 11 e 12 de janeiro, a CIJ realizou audiências sobre o processo da África do Sul contra Israel, acusado de violar a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio na Faixa de Gaza.

As operações militares israelenses no enclave palestino persistem desde 7 de outubro, quando o movimento Hamas coordenou um ataque que matou mais de 1,1 mil pessoas em Israel.

Em resposta, Tel Aviv declarou oficialmente guerra ao Hamas, iniciando bombardeios devastadores e operações militares terrestres, matando mais de 20 mil palestinos.

Após trégua de sete dias, mediada por Egito, Catar e EUA, os combates recomeçaram em 1º de dezembro.

Em outubro de 2023, a Assembleia Geral da ONU chegou a aprovar uma resolução da Jordânia que pedia um cessar-fogo imediato, mas foi rejeitada por Israel e pelos EUA. O embaixador israelense da organização chegou a dizer que ela não possuía legitimidade para interferir no conflito.

O enclave passa por uma grave crise humanitária, com dezenas de milhares de pessoas sem água potável e acesso à comida. Cerca de 85% da população de Gaza, 2,3 milhões de pessoas, tiveram de fugir de casa por culpa da guerra.

