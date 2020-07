Irã anuncia que tomará medidas legais para condenar 'pirataria aérea’ dos EUA

Sputnik - O embaixador iraniano em Beirute, Mohammad Jalal Firouznia, assegura que o seu país tomará todas as medidas legais para condenar a "pirataria aérea dos EUA", depois que dois caças norte-americanos se aproximaram nesta quinta-feira (23) a uma distância perigosa de um avião comercial iraniano, obrigando o piloto a mudar rapidamente a altitude, manobra que deixou alguns passageiros feridos.

O diplomata iraniano, citado pela agência de notícias Fars, comentou o assunto durante sua visita ao hospital Rasoul A'zam, no sul de Beirute, onde um dos passageiros feridos se encontra.

"Esta medida é um exemplo óbvio do estilo terrorista e criminoso que os EUA praticam na região [do Oriente Médio]", afirmou o embaixador iraniano, acrescentando que Teerã tomará todas as medidas legais para condenar a "pirataria aérea" norte-americana e que "seguirá adiante com esta questão na ONU, na Organização de Aviação Civil Internacional e nos tribunais pertinentes".

O incidente com o avião comercial Airbus A310 da companhia aérea iraniana Mahan Airlines ocorreu na quinta-feira no espaço aéreo da Síria, durante um voo entre Teerã e Beirute.

O Irã assegura que os caças norte-americanos se aproximaram a uma distância inferior a 100 metros, enquanto um porta-voz norte-americano assegura que se tratou de "uma inspeção visual padrão" realizada "a uma distância segura de aproximadamente 1.000 metros".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.