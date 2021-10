Irã anuncia retomada das negociações nucleares em novembro

Apoie o 247

Sputnik - O Irã disse nesta quarta-feira (27) que vai retomar as negociações com as principais potências mundiais em novembro sobre o relançamento do acordo nuclear de 2015, após um intervalo de cinco meses e ante avisos de que a paciência internacional está se desgastando.

O país realizou seis rodadas de negociações indiretas em Viena com a administração Joe Biden, mas elas foram interrompidas em junho, quando um novo governo de linha-dura chegou ao poder em Teerã.

Durante sua visita a Bruxelas, o vice-chanceler iraniano Kani Bagheri afirmou que viu progresso nas conversações com o mediador da União Europeia, Enrique Mora, que também visitou Teerã neste mês. "Acordamos em começar negociações antes do final de novembro. A data exata será anunciada no decorrer da semana que vem", escreveu Bagheri, principal negociador do Irã, no Twitter. Ele notou que teve "um diálogo muito sério e construtivo" com Enrique Mora "sobre os elementos essenciais para negociações bem-sucedidas".

Os Estados Unidos, entretanto, foram cautelosos quanto ao anúncio do Irã, mas disseram acreditar que apenas um "pequeno número de questões" estaria pendente após a sexta rodada de conversações em Viena.

