Irã apoia processo contra Israel por genocídio na CIJ

247 - O Irã apoia a decisão da África do Sul de usar mecanismos internacionais e apresentar um caso na Corte Internacional de Justiça (CIJ) para processar autoridades israelenses por suas ações na Faixa de Gaza, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, nesta segunda-feira (8).

Em dezembro de 2023, a África do Sul apresentou um caso na CIJ, solicitando medidas provisórias contra as autoridades israelenses. A África do Sul alegou que as ações de Israel contra os palestinos na Faixa de Gaza eram uma violação da Convenção sobre o Genocídio, ao que Israel respondeu que as reivindicações de Pretória não tinham base factual e eram uma "exploração" do tribunal, acrescentando que o país supostamente estava colaborando com "terroristas". A ação judicial deverá ser ouvida pela CIJ em 11 e 12 de janeiro.

"Apoiamos o uso de mecanismos internacionais para processar legalmente os oficiais... do regime israelense por lei, bem como a implementação de normas legais internacionalmente reconhecidas contra... o regime israelense," disse Kanaani a repórteres, segundo a agência Sputnik.

O exército de ocupação israelita lançou uma guerra em 7 de outubro com o objetivo declarado de acabar com o Hamas, mas em quase três meses não alcançou sua meta e apenas perpetrou um genocídio em Gaza, conforme denunciado por vários países do mundo.

