Irã ataca base de grupo militante no Paquistão

247 - O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) lançou nesta terça-feira (16) mísseis balísticos e drones contra uma base de um grupo terrorista no Paquistão pela primeira vez, conforme relatou a emissora Press TV do Irã. Segundo a Press TV, o IRGC visou a base do grupo militante sunita Jaish al-Adl, localizada na província de Baluchistão do Paquistão.

O Paquistão condena veementemente o ataque de mísseis do Irã em seu território, e tais incidentes podem ter sérias consequências, afirmou o Ministério das Relações Exteriores do país na terça-feira. A chancelaria detalhou que duas crianças inocentes foram mortas e três meninas ficaram feridas.

"O Paquistão condena fortemente a violação não provocada de seu espaço aéreo pelo Irã e o ataque dentro do território paquistanês que resultou na morte de duas crianças inocentes e feriu três meninas. Esta violação da soberania do Paquistão é completamente inaceitável e pode ter sérias consequências", declarou o ministério em um comunicado, publicado no X.

