Irã classifica ataques dos EUA no Iraque como 'claro exemplo de terrorismo'

Teerã considera os ataques na Síria e Iraque como atos de terrorismo e exige que os Estados Unidos deixem a região, afirma Abbas Mousavi, porta-voz do Ministério das Relações Exterior do Irã

Sputinik – No domingo (29), os Estados Unidos realizaram "ataques defensivos" contra cinco instalações do Hezbollah no Iraque e na Síria, em retaliação pelos ataques recentes do grupo contra uma base norte-americana próxima da cidade iraquiana de Kirkuk.

Teerã considera os ataques na Síria e Iraque como atos de terrorismo e exige que os Estados Unidos deixem a região, afirma Abbas Mousavi, porta-voz do Ministério das Relações Exterior do Irã.

"A agressão militar dos EUA contra o Iraque e as forças iraquianas é uma evidência clara do terrorismo norte-americano, [Teerã] condena isso", declara Mousavi.