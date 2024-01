Irã condena ataques dos EUA e do Reino Unido contra o Iêmen

Apoie o 247

247 - O Irã condena veementemente os ataques militares dos Estados Unidos e do Reino Unido lançados na madrugada desta sexta-feira (12) contra diversas cidades de Iêmen.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Naser Kanani, condenou os ataques dos EUA e do Reino Unido e os considerou um ato arbitrário, uma clara violação da soberania e integridade territorial do Iêmen e uma violação das leis e regulamentos internacionais, informa a HispanTV.

“Estes ataques militares foram realizados online com a continuação do total apoio dos Estados Unidos e do Reino Unido durante os últimos cem dias aos crimes de guerra do regime sionista (de Israel) contra a nação da Palestina”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano.

O diplomata iraniano pode afirmar que estes “ataques arbitrários” alimentarão a insegurança e a instabilidade na região.

“Enquanto o regime sionista continua os seus ataques e crimes de guerra na Faixa de Gaza e na Cisjordânia na Palestina, os Estados Unidos e o Reino Unido tentam chamar a atenção para esta parte do mundo expandindo os seus guarda-chuvas de apoio ao regime sionista", enfatizou.

Expressando a sua preocupação com as consequências das repetidas repetições de ataques arbitrários contra a paz e a segurança regional e internacional, Kanani junta-se à comunidade internacional para prevenir a propagação da guerra, da instabilidade e da insegurança na região com reações e medidas responsáveis.

Dois altos funcionários do movimento popular iemenita Ansarolá disseram ter relatado explosões nas cidades de Sanaa (a capital), Al-Hudaida, Saada e Dhamar. Os ataques americanos e britânicos contra o Iêmen foram realizadas por aviões, navios e submarinos.

Depois de dois ataques dos Estados Unidos, do Reino Unido e de Israel, as autoridades do país árabe prometeram uma resposta de longo prazo aos agressores e anunciaram que Washington e Londres pagarão um preço elevado.

