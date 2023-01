Irã condena ex-vice-ministro da Defesa à morte por espionagem

Apoie o 247

MOSCOU, 11 de janeiro (Sputnik) - Alireza Akbari, fundador do Centro de Estudos Estratégicos e ex-vice-ministro da Defesa do Irã, foi condenado à morte por espionar para a inteligência do Reino Unido, informou o Ministério de Inteligência da República Islâmica em um comunicado.



"Um dos agentes mais importantes do serviço de inteligência britânico foi identificado nos centros secretos e estratégicos do Irã. Ele foi preso após uma longa e multifacetada operação de contra-espionagem. Alireza Akbari tornou-se este espião para os serviços britânicos", disse o Tasnim agência citou a declaração como dizendo.



A inteligência iraniana indica que Akbari teve acesso a alguns dos dados confidenciais do Irã e que ele os passou repetidamente, assim como outras informações obtidas no Irã, aos serviços de inteligência do Reino Unido.



Segundo o ministério, o recrutamento de Akbari começou quando ele recebeu um visto na Embaixada do Reino Unido em Teerã, quando teve uma "conversa" com agentes de inteligência. Após isso, teve viagens pessoais à Europa, tornou-se "membro pleno" do serviço de inteligência do Reino Unido.



"Após a instauração de um processo-crime contra o arguido e a emissão de uma acusação, o processo foi levado a tribunal e a audiência foi realizada na presença do advogado do arguido. Com base nas provas do processo, esta pessoa foi condenado à morte por cometer espionagem em favor do Reino Unido", disse o ministério.

