Irã condena inação da ONU sobre genocídio em Gaza

247 - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hosein Amir Abdolahian, afirmou nesta segunda-feira (26), que condena a inação do Conselho de Segurança da ONU face ao genocídio em curso de Israel, apoiado pelos EUA, na Faixa de Gaza.

“O que estamos a testemunhar hoje em termos da inação do Conselho de Segurança da ONU [CSNU] em relação ao genocídio em Gaza equivale à catástrofe diplomática do século”, sublinhou Hosein Amir Abdolahian, num painel dos Ministros dos Negócios Estrangeiros sobre a Palestina, que se realizou à margem da 55ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas nesta segunda-feira, em Genebra, na Suíça.

O chefe da diplomacia iraniana alertou que a continuação dos crimes de guerra de Israel e a expansão do âmbito da guerra e das suas consequências constituem uma ameaça real à paz e segurança internacionais.

Segundo Amir Abdolahian, sem dúvida, este período irá passar, apesar de todas as atribulações e sofrimentos que têm afetado o povo oprimido e resistente da Palestina, no entanto, a atitude adotada face a este genocídio por cada país ou organização internacional “irá passar para a história".

