Irã condena repressão aos protestos na França e pede respeito aos direitos humanos

247 - O ministério das Relações Exteriores do Irã condenou a repressão às manifestações na França contra a reforma da previdência, em uma alfinetada a Paris após o apoio Ocidental aos protestos feministas que atingiram o país persa no ano passado.

O chanceler iraniano, Hossein Amirabdollahian, usou suas redes sociais para divulgar o posicionamento do MRE. "Condenamos veementemente a repressão às manifestações pacíficas do povo francês. Apelamos ao governo francês para que respeite os direitos humanos e se abstenha de usar a força contra o povo de seu país que persegue pacificamente suas reivindicações", escreveu ele no Twitter, em uma postagem que foi retuitada pela conta oficial da pasta.

Nous condamnons fermement la répression des manifestations pacifiques du peuple français. Nous appelons le gouvernement français à respecter les droits de l'homme et à s'abstenir de recourir à la force contre le peuple de son pays qui poursuit pacifiquement ses revendications. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) March 24, 2023

A repressão aos protestos já prendeu mais de 450 pessoas. Confrontos entre manifestantes e forças policiais se tornaram comuns em toda a França à medida que o governo de Emmanuel Macron forçou a aprovação da reforma impopular.

A agressão policial nesse caso, no entanto, não será motivo para sancionar a França. Quando se trata de protestos no Irã, a reação é diferente. Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a União Europeia impuseram várias rodadas de sanções ao país por sua resposta às manifestações do ano passado.

A conta do MRE iraniano também compartilhou postagens do porta-voz da pasta, Nasser Kanaani. "Cenas de violência na França levantam questões entre a opinião pública e as mulheres francesas sobre onde estão as ministras feministas da Europa, Canadá e Austrália. Por que nenhum esforço coletivo para apoiar os direitos das manifestantes francesas?!", diz o oficial em uma das postagens de vídeo.

Violence scenes in #France raise question among public opinion & French women where Europe, Canada and Australia feminist ministers are.

Why no collective concert to support rights of female French protesters?!

#FranceProtests pic.twitter.com/WKcMWxagqK — Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) March 25, 2023





