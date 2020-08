Irã confirma que incêndio ocorrido em julho foi resultado de sabotagem em usina nuclear

247 - “As investigações corroboraram que o incidente decorreu de uma ação externa”, disse o porta-voz, ao denunciar as causas do incêndio ocorrido em uma usina nuclear no mês de julho. Ele evitou mencionar os supostos culpados. No devido tempo, acrescentou, será conhecido quem planejou e executou a sabotagem.

No dia 2 de julho, ocorreu um incêndio em um dos pavilhões em construção da instalação nuclear de Natanz, onde é enriquecido urânio, na cidade de mesmo nome, província central de Esfahan, informa a Prensa Latina.

Segundo as autoridades, o processo de enriquecimento não foi afetado e a usina nuclear ainda está em operação.

Em meados de julho, o chefe da assessoria de imprensa da missão iraniana na ONU, Alireza Miryusefi, condenou um artigo no portal americano Bloomberg, intitulado "Sabotagem no Irã é preferível a um acordo".

A fonte ligou o incêndio de Natanz à sabotagem israelense e considerou tais medidas, incluindo o assassinato de cientistas iranianos, melhores do que as alegadas ambições nucleares da República Islâmica.

“Elogiar o assassinato e encorajar a sabotagem são atos desumanos e bárbaros que promovem a violência e o terrorismo. Tais medidas apenas aumentam a tensão e podem causar uma grande escalada”, alertou Miryusefi na ocasião.

