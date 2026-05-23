Irã contesta anúncio de acordo de Trump e nega reabertura de Ormuz

247 - O Irã rejeitou neste sábado (23) a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que um acordo de paz estaria “amplamente negociado” e incluiria a abertura do Estreito de Ormuz. Teerã classificou a afirmação como “longe da verdade” e afirmou que a passagem estratégica para o transporte global de petróleo continuará sob gestão iraniana.

Segundo a agência Fars, o governo negou que haja base para o anúncio feito por Trump e afirmou que o Estreito de Ormuz “permanecerá sob gestão iraniana”, com o país mantendo autoridade exclusiva e permanente sobre rota, tempo, método e permissões de passagem.

A reação iraniana responde diretamente a uma publicação de Trump na Truth Social, na qual o presidente norte-americano afirmou que os detalhes finais de um entendimento estariam sendo concluídos. “Os aspectos finais e os detalhes do Acordo estão sendo discutidos atualmente e serão anunciados em breve”, escreveu Trump.

De acordo com a Reuters, Trump disse que um memorando de entendimento sobre o acordo estaria em fase avançada. A fala foi feita após o presidente dos Estados Unidos manter conversas separadas com líderes de países de maioria muçulmana e com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

A versão iraniana, porém, contesta o ponto central do anúncio. Teerã afirma que a alegação de que Ormuz “será aberto” como parte de um acordo já encaminhado não corresponde ao estágio real das conversas. A passagem marítima é uma das rotas mais sensíveis do comércio internacional de petróleo, e qualquer mudança em seu status tem impacto político e econômico imediato.

Ainda segundo a Fars, o Irã também confirmou que o dossiê nuclear não foi discutido nas tratativas mencionadas por Trump. Autoridades iranianas afirmam também que representantes norte-americanos enviaram mensagens a Teerã dizendo que “os tuítes de Trump são principalmente para propaganda doméstica americana e consumo da mídia” e que “devem ser desconsiderados”.