Irã critica Borrell da UE por chamar mundo fora da Europa de 'selva': 'mentalidade colonial'

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, acusou o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, de "mentalidade colonial"

Sputnik - Para o governo iraniano, declaração do alto funcionário europeu esquece que a multipolaridade global está "à porta" e pode ajudar a UE a "declinar e desaparecer".

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, acusou nesta terça-feira (18) o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, de "mentalidade colonial", depois que Borrell comparou a Europa a um "jardim" e o mundo além dele a uma "selva".

"A metáfora jardim/selva surge de uma mentalidade colonial totalmente inaceitável que dá ao Ocidente o direito de invadir e ocupar. Essa época já se foi. A multipolaridade está à porta. A UE precisa adotar as realidades, caso contrário, continuará a declinar e desaparecer", disse Nasser Kanaan.

Em um discurso na quinta-feira (13) na Academia Diplomática Europeia em Bruges, o chefe da política externa do bloco europeu disse que a "Europa é um jardim. Construímos um jardim. Tudo funciona. É a melhor combinação de liberdade política, prosperidade econômica e coesão social que a humanidade conseguiu construir – as três coisas juntas. A maior parte do resto do mundo é uma selva, e a selva pode invadir o jardim", disse Borrell conforme notciado.

De acordo com o The New York Times, na segunda-feira (17), o diplomata manteve seus comentários, insistindo que foi mal interpretado. Ele disse que a Europa era um lugar privilegiado para se viver e que sua mensagem para os aspirantes a diplomatas era cultivar relacionamentos fora dela, porque não pode ser "uma ilha no mundo longe do que estava acontecendo em outros lugares".

