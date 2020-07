Irã critica expansionismo israelense e reafirma apoio à Palestina

O líder do Irã voltou a dizer que o país persa apoia a Palestina e criticou Israel pelo expansionismo, pressão econômica e cerco edit

247 - O líder do Irã, Ali Khamenei destacou a derrota sofrida por Israel ao não ter podido cumprir seu anunciado plano de anexação da Cisjordânia. Mas ressaltou que Tel Aviv continua aplicando uma política expansionista e violando os direitos inalienáveis ​​dos palestinos, primeiro com pressão econômica e o cerco da oprimida Faixa de Gaza, e depois com "propostas enganosas de negociações e paz".

Em uma carta ao chefe da liderança política do Movimento de Resistência Islâmica da Palestina (Hamas), Ismail Haniya, publicada nesta segunda-feira (6), o aiatolá Khamenei afirmou que grupos de resistência e o povo palestino resistirão às conspirações de Israel, informa HispanTV.

"Com a ajuda da lógica, da razão e da experiência, a corajosa nação palestina enfrentará as ameaças e a ganância dos sionistas", acrescenta, enfatizando também que a unidade entre o povo palestino e os grupos de resistência desempenha um papel fundamental em frustrar os planos de Israel.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, procura anexar 30% da Cisjordânia ocupada com a luz verde dos EUA, apesar de várias resoluções internacionais contrárias, que rejeitam a soberania israelense sobre os territórios palestinos ocupados desde 1967.

