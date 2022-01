Irã demanda ação da ONU para condenar assassinato de Qassem Soleimani

O Irã exigiu da ONU uma resolução condenando o assassinato do general Qassem Soleimani cometido pelos Estados Unidos em 3 de janeiro de 2020 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Irã exigiu da ONU uma resolução condenando o assassinato do general Qassem Soleimani cometido pelos Estados Unidos em 3 de janeiro de 2020, informou neste domingo (2) a rede HispanTV.

O Governo da República Islâmica enviou este pedido à Assembleia Geral da ONU, recordando a proibição, segundo o direito internacional, de que os países pratiquem ações prejudiciais à paz e à segurança.

Soleimani, ex-comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica no Irã, foi morto a tiros em Bagdá, no Iraque, pela aviação dos EUA em uma operação descrita por Teerã como terrorista.

PUBLICIDADE

O então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gabou-se desse crime, alegando responsabilidade intelectual pela ação.

PUBLICIDADE