Irã denuncia à ONU ameaças dos EUA a seus petroleiros

247 - O chanceler iraniano Mohamed Zarif alertou que as forças navais dos EUA concentradas no Mar do Caribe manifestaram a intenção de intervir, interromper e assediar navios iranianos carregados de combustível para a Venezuela.

A nota endereçada ao Secretário-Geral da ONU, Antonio Guterres, descreve a manobra americana como ilegal, perigosa e provocadora, uma espécie de pirataria, acrescenta Zarif, e uma ameaça à paz e segurança internacionais, destaca a Prensa Latina.

Os Estados Unidos devem abandonar a coerção, acrescentou, e respeitar a soberania do direito internacional e a liberdade de navegação em alto mar.

O chefe da diplomacia iraniana observou que a República Islâmica se reserva o direito de tomar as medidas necessárias e adequadas para lidar com essas ameaças.

