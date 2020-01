Irã denuncia que CIA e Mossad planejaram o assassinato do general Soleimani

247 - De acordo com o general de divisão Yahya Rahim Safavi, assistente do líder da Revolução Islâmica do Irã, as agências de espionagem do imperialismo estadunidense (CIA) e do sionismo israelense (Mossad) arquitetaram a criminosa ação do assasinato do general Soleimani e outros militares de alta patente na semana passada.

Vários analistas e observadores concordam que Washington e o regime de Tel Aviv cooperaram para assassinar Soleimani, de acordo com Rahim Safavi, informa o site iraniano HispanTV