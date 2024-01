Irã desmascara Israel na ONU e explica por que o estado sionista não cessa o genocídio em Gaza

Apoie o 247

247 - "Os Estados Unidos, como apoiador prático e cúmplice principal do regime israelense em seus crimes, impediram que este organismo [o COnselho de Segurança da ONU] cumprisse efetivamente seus deveres inerentes de deter o genocídio de uma nação e estabelecer um cessar-fogo na Faixa de Gaza", denunciou na terça-feira o Ministro das Relações Exteriores do Irã, Hosein Amir Abdolahian, em sua intervenção em uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). informa o canal HispanTV.

Ele considerou "inaceitável" a incapacidade do Conselho de Segurança em abordar os crimes de Israel e responsabilizá-lo pela morte de mais de 25.490 palestinos durante mais de três meses de bombardeios implacáveis contra Gaza.

Ele alertou que os Estados Unidos devem assumir a responsabilidade por suas ações desestabilizadoras na região, incluindo o apoio inabalável à "máquina de guerra do regime israelense" e "violação da soberania do Iêmen" com ataques às infraestruturas do país árabe.

"Em vez de pedir a outros que ajam com moderação, os Estados Unidos devem obrigar o regime israelense a interromper a guerra e sair da armadilha que o regime israelense armou para arrastar os Estados Unidos para um conflito direto", sublinhou o chefe da diplomacia persa.

O chanceler iraniano exigiu o cessar imediato do massacre de civis no enclave costeiro palestino, enfatizando que "a guerra não é a solução. A segurança não pode ser alcançada recorrendo ao uso da força e cometendo o crime de genocídio em Gaza". Ele considerou o objetivo declarado de Israel na guerra em Gaza - a "destruição total do HAMAS" - como um sonho e uma meta que nunca será alcançada, argumentando que, "nos últimos 80 anos, a vontade de aço desta nação não enfraqueceu".

Amir Abdolahian também aproveitou o púlpito do organismo mundial para advertir que os recentes ataques dos Estados Unidos e do Reino Unido ao Iêmen podem fazer com que o conflito em Gaza reverbere por toda a região do Oriente Médio.

