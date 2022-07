Irã detém vice-embaixador do Reino Unido por suposta espionagem

Apoie o 247

ICL

RT - O segundo diplomata mais graduado do Reino Unido em Teerã está entre os três estrangeiros que foram presos pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) por supostas atividades de espionagem.



Giles Whitaker, vice-chefe da embaixada do Reino Unido em Teerã, é acusado de coletar amostras de solo em uma área restrita, de acordo com uma reportagem na quarta-feira da televisão estatal iraniana. Imagens de vídeo divulgadas pelo IRGC mostram o enviado veterano, acompanhado por familiares, coletando amostras de solo no deserto central do Irã, onde exercícios de mísseis estavam sendo realizados.



Whitaker supostamente pediu desculpas pela infração e foi expulso da área. A reportagem da mídia não especificou se ele e os outros suspeitos ainda estão presos. Os outros detidos foram identificados como marido do adido cultural da Áustria no Irã e Maciej Walczak, professor universitário polonês que estava visitando o país em um programa de intercâmbio científico.

As imagens do IRGC mostram Walczak e três colegas coletando amostras de solo em uma área restrita da província de Kerman, onde um teste de míssil estava sendo realizado. O professor polonês é supostamente da Universidade Nicolau Copérnico, que a emissora iraniana disse estar “associada ao regime sionista”.



As alegações ocorrem em meio a negociações paralisadas para reviver o acordo nuclear de 2015 com o Irã, que o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, cancelou em 2018.



A reportagem da mídia iraniana de quarta-feira sugeriu que os supostos espiões estavam tentando ajudar a construir um novo caso sobre “aspectos militares do arquivo do Irã na Agência Internacional de Energia Atômica”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Whitaker é vice-chefe de missão da embaixada britânica em Teerã desde novembro de 2018. Sua carreira no governo do Reino Unido já dura mais de três décadas e inclui passagens em embaixadas em Moscou, Berlim e Islamabad, bem como na sede da OTAN em Bruxelas. O IRGC prendeu dezenas de estrangeiros sob acusações de espionagem nos últimos anos. Rob Macaire, então embaixador do Reino Unido no Irã, foi detido em janeiro de 2020 por supostamente incitar protestos contra a derrubada acidental de um avião de passageiros ucraniano pelos militares iranianos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE