Irã diz a Trump que não vacilará em defender seu território

247 - Depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez ameaças ao Irã, o porta-voz da missão persa nas Nações Unidas (ONU), Alireza Miryusefi, respondeu que o país não hesitará em defender seu território, de acordo com o direito internacional, de toda e qualquer agressão.

A nova ameaça do inquilino da Casa Branca ocorre dias após o Comando Central dos EUA (Centcom, na sigla em inglês) - considerado um "grupo terrorista" pelo Irã - informar que 11 embarcações do Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos (IRGC) do Irã realizou manobras "perigosas e ameaçadoras" perto de navios dos EUA no Golfo e prometer atacar o país persa, informa HispanTV.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.