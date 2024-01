Irã diz que a guerra em Gaza requer medidas práticas, não slogans vazios

Apoie o 247

247 - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Naser Kanani, atacou esta segunda-feira (8), as autoridades dos países ocidentais, por nada fazerem na prática para travar o genocídio que o regime israelense está a cometer no enclave palestino sitiado.

A este respeito, ele instou os ocidentais a evitarem oferecer apoio logístico, militar e de segurança a Israel e a exercerem forte pressão sobre este regime para parar a guerra cruel contra o povo de Gaza.

Kanani destacou que desde o início do conflito, o Irã tem feito os maiores esforços e utilizado todas as capacidades diplomáticas à sua disposição para a cessação imediata dos ataques indiscriminados de Israel, e que continuará com esses esforços.

O líder da Revolução Islâmica do Irã, o aiatolá Seyed Ali Khamenei, enfatizou o poder brando dos palestinos na guerra israelense contra Gaza.

“Qualquer solução política para a Palestina deve ser levada a cabo no quadro dos diálogos palestinos, e nenhum plano deve ser imposto a eles fora da Palestina”, sublinhou.

O diplomata enfatizou que o Irã apoia a utilização de mecanismos internacionais para processar autoridades israelenses e aplicar sanções internacionais a este regime usurpador.

O Irã espera que, com a cooperação e consultas entre os países islâmicos, a máquina de guerra de Israel possa ser detida o mais rapidamente possível e a população oprimida de Gaza possa ser salva.

