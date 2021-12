Irã diz que acordo nuclear dependerá do levantamento das sanções pelos EUA

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente persa, Ebrahim Raisi apresentou aos participantes da conferência em Viena dois projetos para promover uma mudança de postura por parte das nações ocidentais e facilitar o acordo nuclear. Ele afirmou neste sábado (11) que o sucesso do acordo nuclear ou Plano Integral de Ação Conjunta, sobre o qual estão sendo mantidas conversações em Viena, na Áustria, dependerá dos Estados Unidos (EUA) eliminarem as sanções unilaterais contra seu país.

O líder da nação persa destacou que “somente se a contraparte estiver determinada a eliminar as medidas anti-iranianas dos Estados Unidos, haverá um acordo” ao se referir à posição das demais nações ocidentais; ao mesmo tempo que acrescenta que a estratégia do inimigo é "manter as sanções, e as nossas, superá-las."

PUBLICIDADE