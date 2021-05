Irã diz que cessar-fogo em Gaza é vitória palestina

247 - O Irã afirmou neste sábado (22) que o cessar-fogo na Faixa de Gaza é reflexo de uma mudança na equação no Oriente Médio e que foi uma vitória da resistência palestina sobre o ocupante israelense.

Em nota citada pela agência Mehr, o Ministério das Relações Exteriores iraniano opina que a vitória palestina no episódio evidenciou o fracasso do processo de normalização de relações entre Israel e os países árabes.

O governo iraniano parabenizou os esforços populares, especialmente dos moradores da Faixa de Gaza, que resistiram a tanto sofrimento. Foram 11 dias consecutivos de bombardeios que acarretaram a morte de mais de 240 palestinos, incluindo 63 crianças.

A nota reiterou mais uma vez o apoio iraniano à causa do povo palestino, que hoje foi revitalizada com sua menção, em todo o mundo, a recuperação do apoio global diante da indignação e racismo do ocupante sionista.

O Ministério das Relações Exteriores iraniano em sua declaração exigiu justiça para as vítimas de crimes israelenses, que descreve como genocídio contra os palestinos.

Teerã, diz o texto, tem a disposição de enviar assistência humanitária e médica aos palestinos e pede a outros países o mesmo apoio e ajuda, informa a Prensa Latina.

