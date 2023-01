Irã diz que está com o dedo no gatilho para vingar morte do general Soleimani pelos EUA

O ministro da Defesa do Irã, Mohamad Reza Ashtiani, afirmou que é um propósito permanente das forças do país vingar o assassinato de Soleimani edit

Sputnik - O Irã diz estar pronto e com o dedo no gatilho para vingar o assassinato do general Qassem Soleimani, morto por ordem do então presidente dos EUA, Donald Trump, em 3 de janeiro de 2020 em Bagdá.

O ministro da Defesa do Irã, Mohamad Reza Ashtiani, afirmou que é um propósito permanente das forças do país vingar o assassinato de Soleimani.

"Os autores materiais e intelectuais deste assassinato covarde serão castigados por seu vergonhoso ato no momento e lugar menos esperado", assegurou o comando militar iraniano, citado pela emissora HispanTV.

A declaração ocorreu durante o terceiro aniversário da morte de Soleimani, organizada pelo Departamento de Defesa dos EUA, que aproveitou o momento em que o general estava em Bagdá, capital iraquiana.

