Irã diz que está pronto para fornecer ajuda econômica e militar à Síria

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, major-general Mohammad Hossein Baqeri, expressou a disponibilidade de Teerã para ajudar a Síria a aumentar seu poder defensivo e prestar assistência no processo de reconstrução edit

Sputnik - De acordo com a agência de notícias Tasnim News, o general felicitou neste sábado (29) Bashar Assad pela recente vitória nas eleições presidenciais na Síria em uma mensagem para o presidente.

Antes, Assad tinha agradecido ao povo sírio por tê-lo reeleito, ressaltando também que o dia seguinte à sua reeleição seria o início de uma nova era de construção da Síria como ela deveria ser.

Baqeri assegurou ao líder da Síria que a cooperação "estratégica e amigável" entre as forças armadas dos dois países apenas continuará crescendo.

O alto comandante também expressou a prontidão da República Islâmica para ajudar a aumentar as capacidades defensivas sírias, bem como para prestar assistência na resolução dos problemas resultantes da guerra contra o Daesh (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países) e outros grupos terroristas.

Em março, na República Árabe Síria se completaram dez anos desde que o conflito deflagrou no país em 2011. Em 2021, o governo sírio conseguiu restabelecer o controle da maior parte do território anteriormente capturado pelos grupos rebeldes armados e terroristas, incluindo o Daesh. Os militantes do Tahrir al-Sham, conhecido anteriormente como Jabhat al-Nusra (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países), continuam operando na província de Idlib, no noroeste do país.

De acordo com o enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, a situação militar na República Árabe tem estado relativamente calma, com a Rússia ajudando a reduzir as tensões na cidade de Qamishli, no nordeste do país, onde ocorreram confrontos entre grupos armados curdos, que controlam a maior parte da cidade, e forças pró-governo.

No que diz respeito ao Irã, os EUA restabeleceram suas medidas restritivas contra a República Islâmica em maio de 2018, quando o então presidente Donald Trump anunciou a saída unilateral de Washington do acordo nuclear iraniano de 2015, também conhecido como Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês).

A administração Biden ressaltou que as sanções anti-iranianas serão canceladas apenas após a nação do Oriente Médio voltar a cumprir o acordo nuclear. Recentemente, os dois países decidiram tentar um diálogo conjunto que começou em Viena, na Áustria, no início de abril. Apesar dos encontros, não foram acordadas resoluções definitivas.

