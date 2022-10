Irã diz que está pronto para retomar acordo nuclear

O governo persa diz que a indecisão da Casa Branca e as pressões do lobby israelense são a causa das interrupções das negociações edit

247 - O chefe da equipe de negociação iraniana, Ali Baqeri Kania, assegurou na quarta-feira (5), que um acordo para salvar o acordo nuclear de 2015 é viável, desde que o as potências ocidentais forneçam as garantias necessárias.

O também vice-ministro das Relações Exteriores do Irã para Assuntos Políticos, disse ao secretário de Estado para Assuntos de Segurança do Ministério das Relações Exteriores da Hungria, Péter Sztáray, que um acordo em Viena estará ao alcance, desde que os demais envolvidos cumpram seus compromissos com Teerã.

Da mesma forma, o alto funcionário iraniano censurou as sanções impostas pelos Estados Unidos à sua nação e reiterou a condenação dos bloqueios impostos pela Casa Branca, que afetam a população de forma indiscriminada.

Desde abril de 2021, o Irã mantém conversações com Alemanha, França, Reino Unido, Rússia, China e, indiretamente, com os Estados Unidos para tentar restabelecer o acordo nuclear, interrompido unilateralmente por Washington em maio de 2018.

O governo persa insiste em apontar que a indecisão da Casa Branca e as pressões do lobby israelense são a causa das interrupções das negociações e impossibilitam um acordo final.

