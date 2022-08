Irã diz que EUA adiam retomada do acordo de 2015

Apoie o 247

ICL

247 - O Irã acusou os Estados Unidos nesta segunda-feira (22) de adiar as negociações indiretas destinadas a restabelecer o acordo nuclear de 2015 com Teerã. O país persa insiste em que uma troca de prisioneiros com Washington não está ligada às negociações nucleares.

Os Estados Unidos pediram repetidamente a Teerã que liberte prisioneiros, ao passo que o Irã exigiu que iranianos detidos nos EUA por acusações relacionadas às sanções fossem libertados.

Mas para o Irã essa questão não está relacionada com as negociações nucleares. "Enfatizamos que a troca de prisioneiros com Washington é uma questão à parte e não tem nada a ver com o processo de negociações para reviver o pacto de 2015", disse Kanaani, acrescentando que Teerã está pronto para trocar prisioneiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após 16 meses de conversas irregulares e indiretas EUA-Irã, com funcionários da União Europeia se deslocando entre os lados, um alto funcionário da UE disse em 8 de agosto que havia feito uma oferta "final" e esperava uma resposta dentro de "poucas semanas", informa a Reuters.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na semana passada, o Irã respondeu ao texto da UE com "visões e considerações adicionais", enquanto pedia a Washington que mostrasse flexibilidade. Os Estados Unidos disseram na semana passada que estavam estudando a resposta do Irã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Os americanos estão procrastinando e há inação da parte europeia", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, em entrevista coletiva.

Kanaani disse que o Irã quer um acordo sustentável que preserve os direitos legítimos do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.