Irã diz que EUA não têm moral para julgar outros países

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Abbas Mousavi, disse que os EUA são patrocinadores estatais do terrorismo e por isso não podem julgar outros países. edit

247 - Abbas Mousavi, porta-voz da chancelaria do Irã, disse que os EUA têm um histórico de maldade, já cometeu muitas agressões a outros países e patrocinam o terrorismo estatal, faltando-lhes condições morais para fazer acusações. Antes disso, os EUA deveriam esclarecer seus próprios antecedentes.

As declarações do diplomata iraniano são uma resposta ao recente relatório do Departamento de Estado, que acusa algumas autoridades iranianas, incluindo o ministro do Interior, de violar os direitos humanos.

"Este chamado relatório foi produzido com base em alegações infundadas e imaginárias para as quais nenhuma evidência foi apresentada", disse Mousavi, segundo a Telesul.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.