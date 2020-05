Irã diz que EUA terão um problema se interceptarem seus navios no Caribe

Se os Estados Unidos causarem qualquer problema aos nossos petroleiros no Caribe ou em qualquer parte do mundo, serão eles que vão ter um problema, afirma Hassan Rohani, presidente do país persa edit

247 - O presidente do Irã Hassan Rohani reagiu à ameaça dos Estados Unidos de interceptação de seus navios que transportam combustíveis para a Venezuela.

"Se nossos petroleiros no Caribe ou em qualquer parte do mundo estão com problemas com os estadunidenses, eles também terão um problema", disse o mandatário iraniano neste sábado, informa Russia Today.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.