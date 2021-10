Irã diz que governo dos Estados Unidos é pouco confiável

O governo iraniano condenou as sanções impostas pelos EUA após o abandono do acordo nuclear de 2015 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Irã descreveu o governo dos Estados Unidos como pouco confiável na noite desta sexta-feira (29), após denunciar as novas sanções impostas por Washington, quando a Europa tenta avançar em uma nova reunião para salvar o acordo nuclear de 2015.

"A imposição de novas sanções reflete o comportamento totalmente contraditório da Casa Branca, que fala de sua intenção de salvar o acordo nuclear, mas continua a impor sanções", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Said Jatibzadeh.

O diplomata iraniano comentou que embora o presidente Joe Biden tenha manifestado interesse em voltar ao acordo nuclear, ele continua com a mesma política de seu antecessor, Donald Trump, informa a Telesul.

PUBLICIDADE