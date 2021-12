Irã diz que Israel mente para envenenar as negociações nucleares de Viena

Apoie o 247

Sputnik - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Saeed Khatibzadeh disse que as potências mundiais devem ignorar as "notícias falsas destinadas a destruir as perspectivas de sucesso" em Viena.

O Irã acusou Israel nesta quarta-feira (1º) de "criar mentiras para envenenar" as negociações nucleares em andamento em Viena, entre Teerã e as potências mundiais, Rússia, Alemanha, China, EUA, França e Reino Unido.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Saeed Khatibzadeh, publicou em suas redes sociais que Israel está fomentando tensão durante as conversas sobre o futuro do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês).

"O regime israelense, cuja existência depende da tensão, está de volta, alardeando mentiras para envenenar as negociações de Viena", escreveu Khatibzadeh.

As declarações de Saeed Khatibzadeh aconteceram logo após Israel acusar o Irã de ter começado a produzir urânio enriquecido com centrífugas avançadas mais eficientes em sua planta de Fordow, informação que consta em relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Embaixador do Irã em Viena, Mohammad Reza Ghaebi disse nesta quarta-feira (1º) que o último relatório divulgado pela AIEA sobre as atividades nucleares do Irã "é um documento técnico regular atualizado".

Segundo informações do portal IRNA, Mohammad Reza Ghaebi ainda disse que o documento é baseado em um relatório fornecido pelo Irã à agência, e que a AIEA apresentou aos seus Estados membros o resultado dos seus testes de verificação quando esteve em Teerã.

De acordo com o relatório, o Irã começou a alimentar suas centrífugas em Fordow, uma usina subterrânea fortificada de enriquecimento de urânio, com gás hexafluoreto para produzir urânio 20% enriquecido, e também permitiu que os inspetores da AIEA realizassem testes de verificação nas suas instalações.