Irã diz que não controla forças de resistência no Oriente Médio

(Sputnik) - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, disse nesta segunda-feira (15) que Teerã não está dando ordens a grupos de resistência no Oriente Médio, incluindo aqueles no Iêmen, e que eles são autônomos em suas decisões.

"As forças de resistência na região, incluindo no Iêmen, operam de forma independente e dentro do quadro de seus interesses, e a República Islâmica do Irã não lhes dá ordens", disse Amirabdollahian, conforme citado pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã.

O principal diplomata do Irã também disse que a Síria e o Iraque seriam "completamente diferentes" se seus movimentos de resistência não tivessem se formado durante a luta contra o Estado Islâmico e o terrorismo. Ao mesmo tempo, se o sistema de segurança no Oriente Médio não tivesse forças de resistência, Israel poderia ter expandido suas fronteiras, causando uma mudança na paisagem regional, ele acrescentou. >>> Militantes do Iraque dizem ter atacado 3 bases militares dos EUA

Em novembro de 2023, o movimento rebelde Ansar Allah do Iêmen, também conhecido como Houthis, anunciou sua intenção de atacar quaisquer navios associados a Israel, instando outros países a retirarem suas tripulações das embarcações. Os Houthis prometeram continuar seus ataques até que Israel encerrasse seus ataques na Faixa de Gaza.

Em dezembro, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, anunciou o estabelecimento de uma operação multinacional para garantir a segurança do Mar Vermelho, dizendo que o Reino Unido, Bahrein, Canadá, França, Itália, Países Baixos, Noruega, Seychelles e Espanha participariam da missão. Os Houthis prometeram atacar quaisquer navios que se juntassem à coalizão marítima liderada pelos EUA.

Nas primeiras horas da sexta-feira, os militares dos EUA e do Reino Unido realizaram 23 ataques aéreos em alvos em quatro províncias em diferentes partes do Iêmen, incluindo a capital Sanaa e as cidades de Al Hudaydah, Taizz e Sadah, fontes do governo local disseram à Sputnik. Mais tarde no mesmo dia, as Forças Aéreas Centrais dos EUA disseram que os ataques dos EUA contra os Houthis no Iêmen atingiram mais de 60 alvos em 16 locais diferentes.

O porta-voz militar dos Houthis, Yahya Saria, disse mais tarde que os EUA e o Reino Unido realizaram 73 ataques a alvos Houthis no Iêmen, matando cinco combatentes e ferindo outros seis. Um membro do conselho político de alto nível dos Houthis, Mohammed Ali al-Houthi, descreveu os ataques ocidentais como "terrorismo bárbaro" e "agressão deliberada e injustificada".

