Irã diz que potências estrangeiras minam segurança regional e devem ficar fora do Golfo Pérsico

Sputnik - A presença de nações não adjacentes ao Golfo Pérsico é uma ameaça à segurança regional e a região tem os meios para garantir a paz e a estabilidade de forma independente, disse vice-ministro iraniano de Relações Exteriores para Assuntos Políticos, Ali Bagheri.

"A intervenção de estrangeiros e sua presença militar no golfo Pérsico não trazem estabilidade e segurança. Os países regionais podem garantir a estabilidade e a segurança na região através da cooperação política e da convergência econômica", afirmou o diplomata a uma delegação sênior do Catar nesta terça-feira (10), escreve Press TV.

Enfatizando a importância da cooperação regional, Bagheri observou que "se hesitarmos em pagar o preço da integração regional e da convergência, os custos do desacordo e da divergência serão, sem dúvida, impostos a todos".

O vice-ministro iraniano apontou que as potências estrangeiras procuram tirar proveito das divisões regionais para "legitimar as suas políticas hegemônicas", e que isso não deve ser permitido. Bagheri não mencionou especificamente a que país ou países ele estava se referindo.

O secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores do Catar disse no encontro que Doha acredita no fortalecimento da cooperação bilateral com Teerã no interesse da promoção da estabilidade regional.

Soldados iranianos participam de um exercício naval conjunto da marinha russa, a marinha iraniana e a marinha do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) no oceano Índico, 17 de fevereiro de 2021

Junto com Omã e Kuwait, o Catar é um dos três países do golfo Pérsico com os quais o Irã mantém relações relativamente estáveis.

O presidente iraniano Raisi visitou Doha em fevereiro desde ano, com os dois países assinando 14 acordos que vão do comércio, investimento e cooperação diplomática à cultura, turismo, mídia e esporte.

