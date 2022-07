Irã diz que programa nuclear é "pacífico" e não busca de armamento

Apoie o 247

Xinhua - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã Nasser Kanaani disse na quarta-feira que o Irã não busca armas nucleares e que seu programa de tecnologia nuclear é "pacífico".



"O Irã possui alta capacidade nuclear e, como mencionamos muitas vezes, a tecnologia nuclear do Irã é completamente pacífica e está sob a supervisão constante da Agência Internacional de Energia Atômica", disse Kanaani em resposta a uma pergunta sobre as recentes declarações de Kamal Kharrazi, chefe do Conselho Estratégico de Relações Exteriores do Irã.



Kharrazi disse à TV Al Jazeera do Catar no domingo que o Irã tem as capacidades técnicas necessárias, como aumentar o enriquecimento de urânio de 20% para 60%, mas não tem intenção de construir uma bomba nuclear.



"Temos a fatwa do líder supremo e não houve mudança na visão e posição do Irã", disse o porta-voz iraniano, referindo-se ao decreto religioso de Ali Khamenei, líder supremo do Irã, que proíbe a produção e o uso de armas de destruição em massa pelo Irã.

