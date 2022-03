Irã diz que “regime mafioso" dos EUA cria muitas crises em todo o mundo

Apoie o 247

247 - O Irã deseja que a guerra na Ucrânia termine, mas acredita que a crise está enraizada nas políticas dos Estados Unidos e de outras nações ocidentais, disse o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei.

“Na Ucrânia, somos a favor de parar a guerra”, disse ele durante um discurso televisionado na terça-feira (1), acrescentando que uma crise só pode ser aliviada se a “causa raiz” for conhecida, que ele identificou como as políticas das potências ocidentais.

Khamenei disse que o “regime mafioso” dos EUA cria muitas crises em todo o mundo, que ele disse também incluir a criação do ISIL (ISIS) e se intrometer nos assuntos de outras nações, forçando mudanças de regime e instalando políticos pró-Ocidente.

A Ucrânia foi “vítima” de tais políticas e foi arrastada para sua situação atual, disse o líder supremo iraniano.

Khamenei disse que duas lições devem ser aprendidas com a crise na Ucrânia pelos governos e pessoas ao redor do mundo: que não se pode confiar no Ocidente e que o apoio popular é de extrema importância.

“O apoio dos governos ocidentais a administrações e políticos que foram instalados por eles é uma miragem”, disse ele, citando a retirada caótica das forças ocidentais lideradas pelos EUA do Afeganistão, quando caiu para o Talibã como exemplo.

Khamenei disse que o povo é o apoiador mais importante de um governo e que se o povo ucraniano tivesse apoiado totalmente seu governo, eles não estariam onde estão hoje.

