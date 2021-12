Irã diz que só aceitará retornar ao acordo nuclear original

A afirmação foi feita pelo chefe da missão iraniana, Ali Baqeri Kani, no diálogo que se realiza em Viena, na Áustria edit

247 - O Irã só aceitará o retorno ao Plano Abrangente de Ação Conjunta original, selado em 2015 com os Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia, China e Alemanha, e não uma nova versão.

A afirmação foi feita pelo chefe da missão iraniana, Ali Baqeri Kani, no diálogo que se realiza em Viena, na Áustria, para reavivar aquele pacto que entrou em crise pela saída unilateral dos Estados Unidos em maio de 2018. Essa questão, acrescentou ele, continuará sendo a linha vermelha do Irã.

Há pontos que não chegaram a uma solução nas seis rodadas de negociações realizadas de abril a junho passado e exigem decisões do mais alto nível, frisou. Tais questões, disse ele, centram o diálogo atual com o resto dos signatários.

Durante a retomada dessas negociações, os representantes da república islâmica apresentaram dois projetos que tratam da abolição das sanções dos EUA e do retorno do Irã aos seus compromissos com o PIAC. O governo iraniano anunciou que está preparando um terceiro para estabelecer como será verificada a eliminação das medidas coercitivas anti-iranianas ordenadas por Washington.

