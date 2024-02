Irã diz que só um Estado palestino pode acabar com a ocupação israelense

Apoie o 247

247 - O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Naser Kanani, reagiu na quinta-feira (22), na sua conta na rede social X ao apoio da grande maioria dos deputados do parlamento israelense – 99 votos a favor e nove contra – a uma polêmica resolução apresentada pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que rejeitou qualquer iniciativa de paz que inclua o estabelecimento de um Estado palestino soberano.

Esta postura, disse o porta-voz da diplomacia iraniana, “desnudou mais uma vez a face e a natureza feia, belicista e ocupante” do regime israelita e demonstrou as falsas alegações das autoridades israelitas sobre a paz e as promessas enganosas feitas durante várias décadas pelos líderes sionistas. sobre a solução de dois Estados.

