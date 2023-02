Irã diz ter desenvolvido míssil de cruzeiro de longo alcance

Um movimento que deve aumentar as preocupações do Ocidente após a Rússia usar drones iranianos em sua guerra na Ucrânia edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - O Irã desenvolveu um míssil de cruzeiro com 1.650 km de alcance, disse um alto comandante da Guarda Revolucionária nesta sexta-feira, em um movimento que deve aumentar as preocupações do Ocidente após a Rússia usar drones iranianos em sua guerra na Ucrânia.

"Nosso míssil de cruzeiro com alcance de 1.650 km foi adicionado ao arsenal de mísseis da República Islâmica do Irã", disse Amirali Hajizadeh, chefe da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, à televisão estatal.

A televisão transmitiu o que disse ser a primeira filmagem do novo míssil de cruzeiro Paveh.

O Irã tem expandido seu programa de mísseis, particularmente seus mísseis balísticos, desafiando a oposição dos Estados Unidos e as manifestações de preocupação de países europeus. Teerã diz que o programa é puramente defensivo e de natureza dissuasiva.

O Irã disse ter fornecido drones a Moscou antes da guerra na Ucrânia. A Rússia tem usado os drones para atacar usinas de energia elétrica e infraestrutura civil.

Em novembro, o Pentágono disse que os Estados Unidos eram céticos em relação a relatos que citavam Hajizadeh dizendo que o Irã havia desenvolvido um míssil balístico hipersônico.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.